В кинотеатрах покажут, как захватывать тела
С 5 ноября в кинотеатрах начнут показывать «В чужой шкуре», триллер Брэндона Кроненберга, продолжателя кинематографической династии, сына создателя «Мухи» и «Порока на экспорт». Продолжает дебютант не только профессию, но и эстетическую и стилистическую направленность отцовского кинематографа: это научная фантастика.
Действие происходит в далеком будущем, во времена, когда человечество изобрело новый метод убийств: внедрение в чужое тело. Киллеры теперь не стреляют и взрывают, а просто вселяются в своих жертв, чтобы отправить их на тот свет. Главная героиня в исполнении Андреа Райсборо («Бердмен») как раз должна осуществить такое задание. Но что-то идет не так, тело и дело выходят из-под контроля — и для девушки устранение объекта оборачивается сложнейшей спецоперацией.
18+
Иван Чувиляев