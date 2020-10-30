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30.10.2020 17:52
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В кинотеатрах покажут, как захватывать тела

С 5 ноября в кинотеатрах начнут показывать «В чужой шкуре», триллер Брэндона Кроненберга, продолжателя кинематографической династии, сына создателя «Мухи» и «Порока на экспорт». Продолжает дебютант не только профессию, но и эстетическую и стилистическую направленность отцовского кинематографа: это научная фантастика.

Фото: megogofilm.ru/

Действие происходит в далеком будущем, во времена, когда человечество изобрело новый метод убийств: внедрение в чужое тело. Киллеры теперь не стреляют и взрывают, а просто вселяются в своих жертв, чтобы отправить их на тот свет. Главная героиня в исполнении Андреа Райсборо («Бердмен») как раз должна осуществить такое задание. Но что-то идет не так, тело и дело выходят из-под контроля — и для девушки устранение объекта оборачивается сложнейшей спецоперацией.

18+

Иван Чувиляев

Фото: megogofilm.ru/

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