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30.10.2020 16:48
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«Не дождетесь». Лукашенко заявил, что не собирается уходить из политики и бежать из Белоруссии

«Да не дождетесь!» — так президент Александр Лукашенко отреагировал на разговоры о закате его политической карьеры.

«Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика — это не только президент, — приводит слова Лукашенко БелТа. — <...> И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика».

Глава Белоруссии при этом полностью отверг предположение о своём бегстве за границу.

«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил... — начал он рассуждение и вспомнил, что без дрожи переживал трудные времена. — Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», — добавил президент

и отметил, что в этом году протесты отличает «бешеная внешняя поддержка» «цветной революции».

Лукашенко признал, что власть допустила промахи в общественно-политической жизни. Винит он в этом пандемию коронавируса.

«Мы были отвлечены на это и упустили. А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы. Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — заверил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что врагов брать не будет, а прикоснувшийся на протестах к силовикам останется без рук.

На днях он анонсировал закрытие границ на въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Официальной причиной такого решения стала угроза коронавируса.

29 октября он заявил, что «полякам нужна вся Беларусь», а перемены в правительстве связаны с военной угрозой НАТО.

В тот же день президент республики сообщил о создании «летучих отрядов» добровольцев, которые будут вооружены. Такие формирования схожи с хунвейбинами (красными гвардейцами), действовавшими во время культурной революции Мао Цзэдуна.

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Комментарии (30)

RemyMartin
Муаморка, большой друг нашего государства, тоже ничего такого не планировал, а вот жеж.
Vahmistroff
Не собирается уходить из политики? Ну-ну... Думаю, что никто, кроме главврача 1/6 части суши, руки ему не подаст.
Владислав М
Очередной жадный до власти наступает на грабли Николая 2.
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