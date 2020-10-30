«Не дождетесь». Лукашенко заявил, что не собирается уходить из политики и бежать из Белоруссии

Глава Белоруссии при этом полностью отверг предположение о своём бегстве за границу.

«Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика — это не только президент, — приводит слова Лукашенко БелТа. — <...> И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика».

«Да не дождетесь!» — так президент Александр Лукашенко отреагировал на разговоры о закате его политической карьеры.

«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил... — начал он рассуждение и вспомнил, что без дрожи переживал трудные времена. — Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», — добавил президент

и отметил, что в этом году протесты отличает «бешеная внешняя поддержка» «цветной революции».



Лукашенко признал, что власть допустила промахи в общественно-политической жизни. Винит он в этом пандемию коронавируса.

«Мы были отвлечены на это и упустили. А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы. Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — заверил он.

