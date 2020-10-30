«Это все не так». Якобы собравшая компромат на Дональда Трампа пермячка отрицает свою причастность к досье

Уроженка Перми Ольга Галкина, в прошлом журналист и вице-мэр Саратова, прокомментировала материал Wall Street Journal, в котором ее назвали источником компромата на Трампа. Она все отрицает.



С Галкиной поговорили журналисты из РИА Новости, где она и сама раньше трудилась. Она поведала, что настроение у нее «не очень», а такого поворота она «не ожидала в принципе». «История в том, что это все не так», — заверила россиянка. Галкина подтвердила, что действительно знакома с Игорем Данченко, который собирал досье. Они учились в одной школе, но после ее окончания тот уехал в Америку. «Мы долгое время не виделись. Вот в чем дело. <...> История в том, что мы дружили. И он мне помогал», — попыталась внести ясность Галкина.