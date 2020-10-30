«Это все не так». Якобы собравшая компромат на Дональда Трампа пермячка отрицает свою причастность к досье
Уроженка Перми Ольга Галкина, в прошлом журналист и вице-мэр Саратова, прокомментировала материал Wall Street Journal, в котором ее назвали источником компромата на Трампа. Она все отрицает.
С Галкиной поговорили журналисты из РИА Новости, где она и сама раньше трудилась. Она поведала, что настроение у нее «не очень», а такого поворота она «не ожидала в принципе». «История в том, что это все не так», — заверила россиянка. Галкина подтвердила, что действительно знакома с Игорем Данченко, который собирал досье. Они учились в одной школе, но после ее окончания тот уехал в Америку. «Мы долгое время не виделись. Вот в чем дело. <...> История в том, что мы дружили. И он мне помогал», — попыталась внести ясность Галкина.
Сама она сейчас в России, и именно это, по ее словам, подтверждает непричастность к сбору досье на Трампа. «Потому что если бы я участвовала в этой спецоперации, я бы не позволила себе такой глубокий риск — возвращаться сюда, в Россию, с ребенком», — объяснила женщина.
Несколько дней назад Wall Street Journal опубликовал материал, в котором частично объяснялось происхождение данных из досье на президента США Дональда Трампа. Оно легло в основу разбирательства спецпрокурора Мюллера и чуть не стоило американскому лидеру президентского кресла. Галкина якобы связала компанию Webzilla с хакерским взломом во время выборов. Она работала в этой организации и таким образом, писал Wall Street Journal, отомстила за свое увольнение. В конце концов данные из досье о сговоре Трампа с Кремлем не подтвердились.