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30.10.2020 16:03
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СКА купил у «Нефтехимика» 18-летнего нападающего молодежной сборной России

Хоккейный клуб СКА приобрел 18-летнего форварда молодежной сборной России Грошева у «Нефтехимика» из Нижнекамска. Как сообщает в пятницу, 30 октября, «Чемпионат», взамен нижнекамцы получили денежную компенсацию.

В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 11:48. Всего в его активе 52 матча в регулярных чемпионата КХЛ и 9 (1+8) очков.

В составе молодежной сборной Грошев стал серебряным призером МЧМ-2020. Недавно был включен в состав сборной России для участия в «Кубке Карьялы».

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