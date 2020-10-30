Ирландия, Греция и Нидерланды. Стало известно, в какие страны эмигрируют российские коты и собаки
3011 собак и 621 кошка были вывезены из России через автомобильные пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», расположенные в Псковской области, в 2020 году. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 30 октября.
Домашние питомцы в сопровождении хозяев следовали из различных российских регионов в 28 стран: Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Испанию, Италию, Чехию, Данию, Францию, Англию, Ирландию, Бельгию, Венгрию, Румынию, Сербию, Польшу, Грецию, Словению, Болгарию, Словакию, Австрию, Финляндию, Норвегию, Швейцарию, Хорватию, Люксембург, Нидерланды и Малайзию.
«В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы удостоверились, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены без нарушений, транспортировка осуществлялась с соблюдением всех необходимых мер, а здоровье животных не вызывает опасений», — уточнили в Россельхознадзоре.