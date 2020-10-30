РПЦ закрывает монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией
Монастыри в регионах России со сложной эпидемиологической ситуацией будут закрываться для посетителей в качестве профилактической меры по решению епархиальных архиереев. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, опубликованном 30 октября на сайте РПЦ.
«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», — сказано в тексте.
Помимо этого в случае заболевания коронавирусом хотя бы одного насельника (насельницы) монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин с проведением коллективного тестирования и дезинфекции посещений, следует из письма.
С начала пандемии РПЦ разработала ряд правил для посещения храмов и монастырей, а также для священников, посещающих коронавирусных больных на дому и в медицинских учреждениях. За их нарушение пригрозили церковным судом. Несмотря на это, коронавирус не обошел стороной служителей церкви: среди них много заболевших, есть и погибшие. Когда речь заходит о способах борьбы с COVID-19, представители РПЦ говорят о вакцинации.