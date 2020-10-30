РПЦ закрывает монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией

Монастыри в регионах России со сложной эпидемиологической ситуацией будут закрываться для посетителей в качестве профилактической меры по решению епархиальных архиереев. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, опубликованном 30 октября на сайте РПЦ.



«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», — сказано в тексте.

