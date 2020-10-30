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30.10.2020 13:23
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РПЦ закрывает монастыри в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией

Монастыри в регионах России со сложной эпидемиологической ситуацией будут закрываться для посетителей в качестве профилактической меры по решению епархиальных архиереев. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, опубликованном 30 октября на сайте РПЦ.

«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», — сказано в тексте.

Помимо этого в случае заболевания коронавирусом хотя бы одного насельника (насельницы) монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин с проведением коллективного тестирования и дезинфекции посещений, следует из письма.

С начала пандемии РПЦ разработала ряд правил для посещения храмов и монастырей, а также для священников, посещающих коронавирусных больных на дому и в медицинских учреждениях. За их нарушение пригрозили церковным судом. Несмотря на это, коронавирус не обошел стороной служителей церкви: среди них много заболевших, есть и погибшие. Когда речь заходит о способах борьбы с COVID-19, представители РПЦ говорят о вакцинации.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
Нет, что-бы кости пронести по улицам, а потом их облыбзать хором. Что-то слабовата вера у гундяевцев. Может грешат много?
kuk-vasyusha
как же так? а как же вера
pregatus
> Когда речь заходит о способах борьбы с COVID-19, представители РПЦ говорят о вакцинации.

Да ладно, а молитва? А мощи какие-нибудь в разгар эпидемии всем по очереди перецеловать? А облететь на вертолёте с иконой или объехать на майбахе?
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