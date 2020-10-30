30.10.2020 12:47
20 ноября — круглый стол «Российское виноделие. Перспективы развития»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Российское виноделие. Перспективы развития».
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Повлияла ли пандемия на спрос на вино и другие виды алкоголя?
- Появились ли у российского виноделия новые перспективы в связи с ростом курса валют, новыми правилами маркировки?
- Растет ли производство российского вина? Есть ли стимул у производителей заниматься выращиванием винограда?
- Рынок сбыта — с чем связан рост розничных сетей, специализирующихся на продаже алкогольной продукции? Какова доля российских вин в ассортименте?
- По какой цене российские покупатели готовы приобретать вино?
К участию в круглом столе приглашаются представители виноделен, производителей российского алкоголя, дистрибьютеров алкогольной продукции, представители винных бутиков и винотек, Ассоциаций виноградарей и виноделов.
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru