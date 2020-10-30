30.10.2020 12:32
19 ноября — круглый стол «Стильная самоизоляция. Дизайн для тех, кто стал чаще бывать дома»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Стильная самоизоляция. Дизайн для тех, кто стал чаще бывать дома»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Изменилось ли отношение людей к своим домам в пандемию?
- Какие стили в интерьере сейчас предпочитают петербуржцы?
- От типовых решений к индивидуальным проектам?
- Современная мебель — какой ее видят покупатели и продавцы?
- Привела ли эпидемия к трудностям в поставках предметов мебели из Европы в Россию?
- «Эконом» или «люкс» — в каких нишах сейчас выгоднее работать и почему?
К участию в круглом столе приглашаются представители студий дизайна, продавцы предметов интерьера.
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Авдеева, +7 (913) 105–06–90, avdeeva@fontanka.ru