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30.10.2020 12:32
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19 ноября — круглый стол «Стильная самоизоляция. Дизайн для тех, кто стал чаще бывать дома»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Стильная самоизоляция. Дизайн для тех, кто стал чаще бывать дома»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Изменилось ли отношение людей к своим домам в пандемию?
  • Какие стили в интерьере сейчас предпочитают петербуржцы?
  • От типовых решений к индивидуальным проектам?
  • Современная мебель — какой ее видят покупатели и продавцы?
  • Привела ли эпидемия к трудностям в поставках предметов мебели из Европы в Россию?
  • «Эконом» или «люкс» — в каких нишах сейчас выгоднее работать и почему?

К участию в круглом столе приглашаются представители студий дизайна, продавцы предметов интерьера.

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Авдеева, +7 (913) 105–06–90, avdeeva@fontanka.ru

 

План мероприятий

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