17 ноября — круглый стол «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок»
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей правительства Санкт-Петербурга, Финско-российской торговой палаты, генерального консульства Финляндии, финских компаний и экспертов рынка принять участие в круглом столе на тему «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок»
На круглом столе будут представлены результаты пятого по счету, юбилейного, исследования, которое предъявит Рейтинг 30-ти крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и подведет итоги работы финских компаний на российском рынке в с 2015 по 2020 год
Результаты исследований прошлых лет: «Бизнес с финской ДНК» (2016), «Лидеры финского бизнеса» (2017), «Финский бизнес. В ожидании новых героев» (2018), «Финский бизнес. В поисках точек роста» (2019)
Темы для обсуждения:
- Финский бизнес против коронакризиса. Как повлияла пандемия на торговлю между Россией и Финляндией и на работу финских компаний в России;
- Пять лет под наблюдением «Фонтанки». Итоги работы крупнейших предприятий с финским капиталом. Кто ушел с рынка, и кто на него пришел.
- С видами на будущее. Планы участников рейтинга на 2021 год. Как финские компании видят следующую пятилетку.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru