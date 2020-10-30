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30.10.2020 12:12
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17 ноября — круглый стол «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей правительства Санкт-Петербурга, Финско-российской торговой палаты, генерального консульства Финляндии, финских компаний и экспертов рынка принять участие в круглом столе на тему «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок»

На круглом столе будут представлены результаты пятого по счету, юбилейного, исследования, которое предъявит Рейтинг 30-ти крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и подведет итоги работы финских компаний на российском рынке в с 2015 по 2020 год

Результаты исследований прошлых лет: «Бизнес с финской ДНК» (2016), «Лидеры финского бизнеса» (2017), «Финский бизнес. В ожидании новых героев» (2018), «Финский бизнес. В поисках точек роста» (2019)

Темы для обсуждения:

  1. Финский бизнес против коронакризиса. Как повлияла пандемия на торговлю между Россией и Финляндией и на работу финских компаний в России;
  2. Пять лет под наблюдением «Фонтанки». Итоги работы крупнейших предприятий с финским капиталом. Кто ушел с рынка, и кто на него пришел.
  3. С видами на будущее. Планы участников рейтинга на 2021 год. Как финские компании видят следующую пятилетку.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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