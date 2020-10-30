МВД Татарстана опровергло информацию о том, что подросток из Кукмора состоял на учёте как склонный к экстремизму

Управление МВД по Республике Татарстан опровергло информацию о том, что 16-летний подросток, устроивший нападение на полицию в Кукморе, состоял на учёте как склонный к экстремизму.



Опровержение 30 октября опубликовано на «МВД Медиа».



О том, что юноша поставлен на учёт, ранее сообщил источник агентства «Интерфакс». «МБХ Медиа» и База писали, что семья нападавшего ранее проживала в селе Амзя под Нефтекамском. В соцсетях подросток выбрал себе псевдоним «Абдурахман Сергеев». Себе на страницу он выкладывал посты из групп «Мир в Исламе» и «Дневник мусульманина». незадолго до своего нападения молодой человек опубликовал в сети некое обращение с «призывами к Джихаду».

