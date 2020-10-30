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30.10.2020 12:16
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На Каннском фестивале расстелили чёрную ковровую дорожку

В день закрытия Каннского кинофестиваля, 29 октября, организаторы расстелили чёрную ковровую дорожку в память о жертвах нападения в Ницце. Фотография появилась в Twitter-аккаунте фестиваля. Как поясняется в посте, траурная дорожка — не только дань памяти погибшим в четверг, но знак протеста против терроризма в целом.

Радикал ворвался в церковь Нотр-Дам в Ницце утром 29 октября. Погибли трое. Власти назвали произошедшее терактом. Сразу после мужчина с ножом напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Его задержали. Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний учащийся колледжа обезглавил преподавателя истории, который говорил о свободе слова и показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда в сатирическом журнале Charlie Hebdo.

В этом году Каннский кинофестиваль проходил с 27 по 29 октября в особом формате из-за пандемии коронавируса. В программе показали четыре фильма из официальной программы, конкурсные короткометражки и ленты молодых режиссеров из программы студенческих фильмов Cinéfondation.

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Комментарии (1)

houspi
Опять заговор против афроамериканцев? Точнее, афроевропейцев.
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