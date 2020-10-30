На Каннском фестивале расстелили чёрную ковровую дорожку
В день закрытия Каннского кинофестиваля, 29 октября, организаторы расстелили чёрную ковровую дорожку в память о жертвах нападения в Ницце. Фотография появилась в Twitter-аккаунте фестиваля. Как поясняется в посте, траурная дорожка — не только дань памяти погибшим в четверг, но знак протеста против терроризма в целом.
Spécial #Cannes2020 se termine ce soir : tapis noir sur les marches en hommage aux victimes de l'attentat de Nice et en signe de protestation contre le terrorisme. pic.twitter.com/ajjzUgojHv— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) October 29, 2020
Радикал ворвался в церковь Нотр-Дам в Ницце утром 29 октября. Погибли трое. Власти назвали произошедшее терактом. Сразу после мужчина с ножом напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Его задержали. Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний учащийся колледжа обезглавил преподавателя истории, который говорил о свободе слова и показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда в сатирическом журнале Charlie Hebdo.
В этом году Каннский кинофестиваль проходил с 27 по 29 октября в особом формате из-за пандемии коронавируса. В программе показали четыре фильма из официальной программы, конкурсные короткометражки и ленты молодых режиссеров из программы студенческих фильмов Cinéfondation.