Apple подешевела на 100 млрд долларов из-за плохих продаж iPhone. Инвесторы негодуют
Капитализация Apple сократилась на 100 млрд долларов после публикации квартальной отчетности. Как пишет 30 октября Reuters, аналитики прогнозировали рост продаж новых iPhone 5G в Китае, однако в четвертом квартале финансового года реализация устройств упала почти до 8 млрд долларов — что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Согласно отчету компании, выручка Apple за этот период составила 64,7 млрд долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 29% — до 9 млрд рублей, объем реализованных планшетов iPad увеличился на 46% — до 6,8 млрд рублей. При этом продажи iPhone сократились почти на 21% по сравнению с прошлым годом — до 26,4 млрд долларов. Выручка сервисов составила 14,5 млрд — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным FT, негативная реакция рынка была также вызвана тем, что Apple не озвучила прогнозы на следующий, праздничный квартал. Финансовый директор компании Лука Маэстри подчеркнул, что в первом квартале выручка продуктов, не связанных с мобильными устройствами, вырастет на двузначные процентные показатели, а продажи iPhone — на однозначные, пишет Reuters.
Издание также приводит позицию Логана Пурка, аналитика Edward Jones, который считает, что появление смартфонов с 5G не повлечет за собой волну обновлений. Продажи будут расти, но меньше ожиданий рынка, уверен эксперт.
Как ранее писала «Фонтанка», презентация новинок от Apple прошла 15 сентября. Компания показала «умные часы», iPad восьмого поколения и впервые за десять лет не представила новую модель смартфона. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max продемонстрировали 13 октября. При этом новые смартфоны идут без зарядного устройства и наушников в комплекте — в корпорации мотивировали решение заботой об экологии.