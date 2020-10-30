Apple подешевела на 100 млрд долларов из-за плохих продаж iPhone. Инвесторы негодуют

Капитализация Apple сократилась на 100 млрд долларов после публикации квартальной отчетности. Как пишет 30 октября Reuters, аналитики прогнозировали рост продаж новых iPhone 5G в Китае, однако в четвертом квартале финансового года реализация устройств упала почти до 8 млрд долларов — что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.



Согласно отчету компании, выручка Apple за этот период составила 64,7 млрд долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 29% — до 9 млрд рублей, объем реализованных планшетов iPad увеличился на 46% — до 6,8 млрд рублей. При этом продажи iPhone сократились почти на 21% по сравнению с прошлым годом — до 26,4 млрд долларов. Выручка сервисов составила 14,5 млрд — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

