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30.10.2020 11:02
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На стройку в Мурино поехала полиция. Между собой не поладили мигранты

Прораб вызвал полицию на стройплощадку под Петербургом после того, как его подчиненные затеяли ругань. До драки не дошло.

По данным «Фонтанки», сотрудников правоохранительных органов вызвали на стройплощадку в Мурино около десяти утра 30 октября, сообщалось о массовой драке среди трудовых мигрантов на Ручьевском проспекте.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, драка не подтвердилась, но между рабочими действительно возник конфликт. Нарушений общественного порядка не допущено, с рабочими проводят профилактическую беседу.

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Комментарии (1)

hal9000
Конец месяца...зарплата.. опять на пару тыщ кого то кинули..бухгалтерия дело такое...из за неправильного ее ведения все войны и происходят на земле...а не из за чувств религии и прочих телячих нежностей..
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