Россияне начали закупать товары впрок из-за роста заболеваемости коронавирусом
Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19, а 20% начали закупать впрок товары первой необходимости. Об этом 30 октября пишет РБК со ссылкой на агентство ResearchMe.
Согласно данным исследования, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.
12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.
Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.