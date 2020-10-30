Россияне начали закупать товары впрок из-за роста заболеваемости коронавирусом

Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19, а 20% начали закупать впрок товары первой необходимости. Об этом 30 октября пишет РБК со ссылкой на агентство ResearchMe.

Согласно данным исследования, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

