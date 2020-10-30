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30.10.2020 08:47
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Россияне начали закупать товары впрок из-за роста заболеваемости коронавирусом

Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19, а 20% начали закупать впрок товары первой необходимости. Об этом 30 октября пишет РБК со ссылкой на агентство ResearchMe.

Согласно данным исследования, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.

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Комментарии (3)

Cashmare
ой, да россиян хлебом не корми... а гречкой корми.
lamer
Просто пополняют запасы те, кто их сделал весной. Ну и выживальщики расплодились.
guess
Зачем вполне себе мирному ковиду приписывать экономически-политическую нестабильность. Обвал рубля еще не достиг дна. На горизонте маячит обвал рынков. Наше импотентное марионеточное финансовое руководство спасать россиян как никогда не планировало, так и не собирается. А в нашей стране это означает, что помочь себе можешь только ты сам, даже закупаясь впрок)) Потому что если сегодня греча по сто, то жди завтра по двести
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