FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 08:14
4
Печать

Хмарь и слякоть. В пятницу погоду в Петербурге будет определять атмосферный фронт

Погода в Петербурге продолжает демонстрировать свою стабильность. 30 октября синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся по территории региона с юго-запада на северо-восток, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ожидается облачная погода с небольшими дождями, которые пройдут лишь местами. Днём воздух прогреется до 11 градусов, сперва северный, а затем северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Cashmare
поклонник пришвина детекдед )
263912161
Вы серьёзно? Прямо таки "хмарь?"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний