Хмарь и слякоть. В пятницу погоду в Петербурге будет определять атмосферный фронт

Погода в Петербурге продолжает демонстрировать свою стабильность. 30 октября синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся по территории региона с юго-запада на северо-восток, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Ожидается облачная погода с небольшими дождями, которые пройдут лишь местами. Днём воздух прогреется до 11 градусов, сперва северный, а затем северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.

