Число случаев COVID-19 в Европе превысило 10 миллионов

«На этой неделе в европейском регионе был зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень случаев COVID-19 с начала пандемии, за прошедшие 7 дней было зарегистрировано свыше 1,5 миллиона случаев. Общее количество подтвержденных случаев увеличилось с 7 до 9 миллионов за 14 дней, и сегодня Европа перешагнула черту в 10 миллионов случаев», — сообщил он.

Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в европейском регионе превысило 10 миллионов человек, говорится в заявлении регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюгге.

Клюгге отметил, что за две недели также выросло количество госпитализаций и на 32% увеличился уровень смертности за одну неделю. Вирус вернулся вновь к пациентам из группы риска, а также распространился среди молодежи. Это может очень быстро привести к избыточному уровню смертности в регионе.

Глава европейского офиса ВОЗ подчеркнул, что, по мнению организации, дети и подростки не рассматриваются как основные разносчики COVID-19. И поэтому закрытие школ не может расцениваться как единственное эффективное средство и должно внедряться только в качестве крайней меры.