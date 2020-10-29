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29.10.2020 18:08
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Умер бывший начальник футбольного клуба «Зенит» Владимир Агеевец

В Петербурге в возрасте 93 лет скончался бывший начальник футбольного клуба «Зенит» Владимир Ульянович Агеевец. Как сообщили в пресс-службе комитета по спорту Смольного, смерть наступила в минувшую среду, 28 октября.

Владимир Агеевец — ректор НГУ физической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта с 1973-го по 2001 год, заслуженный деятель науки РФ, начальник футбольного клуба «Зенит» (1957–1960 гг.).

Владимир Агеевец
Владимир АгеевецФото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту

«Он сумел сохранить уникальный, накопленный десятилетиями научно-практический потенциал НГУ им. П.Ф. Лесгафта, его материально-техническую базу и богатые традиции; большое внимание уделял развитию олимпийского движения в России. Всегда активно участвовал во всех значимых событиях в жизни родного учебного заведения.

Владимир Ульянович всю свою жизнь отдал спорту и любимому делу. Он всегда был примером жизнелюбия, ответственности, преданности своим принципам для коллег и студентов», — говорится в сообщении спорткомитета.

Владимир Агеевец
Владимир АгеевецФото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту

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