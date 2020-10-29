Путин допустил передачу Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе

Владимир Путин выступил с заявлениями по ситуации в Нагорном Карабахе на форуме ВТБ «Россия зовет». Президент сказал, что в конфликте у каждой стороны «своя правда», отметил, что урегулировать ситуацию можно только при балансе интересов сторон, признал ошибки советского руководства и допустил передачу спорных районов Азербайджану. Об этом 29 октября пишет РИА Новости.



«Конфликт ведь начался с чего, этнических столкновений <...> и тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами», — заявил Путин.

