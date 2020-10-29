Путин допустил передачу Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе
Владимир Путин выступил с заявлениями по ситуации в Нагорном Карабахе на форуме ВТБ «Россия зовет». Президент сказал, что в конфликте у каждой стороны «своя правда», отметил, что урегулировать ситуацию можно только при балансе интересов сторон, признал ошибки советского руководства и допустил передачу спорных районов Азербайджану. Об этом 29 октября пишет РИА Новости.
«Конфликт ведь начался с чего, этнических столкновений <...> и тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что у каждой из сторон своя позиция по спорным территориям, а простых и однозначных решений тут нет.
«Азербайджан говорит о том, что эти 7 районов — они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете — у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан... Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», — цитирует 29 октября главу России «Интерфакс».
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.