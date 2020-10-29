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29.10.2020 16:25
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Минтруд не оценил идею пенсий «по рангам»

Минтруд России не поддерживает введение пенсионных рангов. Об этом 29 октября ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — подчеркнули в министерстве.

Изменить действующий порядок начисления пенсий в России на систему «по рангам» предложили сегодня в Госдуме. С инициативой выступил первый зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников.

По данным Минтруда, сейчас пенсия рассчитывается в зависимости от величины зарплаты и страхового стажа. При этом размер выплат не должен быть ниже прожиточного минимума, отмечают в ведомстве.

Ранее стало известно, что теперь пенсионеры могут сохранять дату получения пособия при смене банка. Кроме того, Минтруд решил пересмотреть критерии оценки бедности населения и начал разработку нового метода расчета прожиточного минимума и МРОТ.

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Комментарии (1)

Anatolevich
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