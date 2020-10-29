Безнаказанность окрыляет. Первый канал хочет через суд защитить репутацию шоу «Голос»

Предстоящую судебную тяжбу 29 октября анонсировали на официальной странице Первого во « ВКонтакте ». В релизе уточняют, что телеканал, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить популярность, решился на беспрецедентный шаг, поскольку «безнаказанность окрыляет».

Первый канал решил судиться с критиками шоу «Голос» после успешного выступления дочери ведущего телеканала. Иски готовят к актеру Станиславу Садальскому, критику Сергею Соседову и лидеру партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину.

«Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ», — цитирует сообщение Первого РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что честность и равные возможности для всех являются базовыми принципами шоу «Голос», а единственный случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым.

Представители телеканала заявили, что с уважением относятся к конструктивной критике, однако Садальский, Соседов и Сурайкин распространяют недостоверные сведения, которые порочат деловую репутацию Первого. Конкретные формулировки критиков и дату обращения в суд в пресс-службе не уточняют.

Садальский, Сурайкин и Соседов резко отреагировали на успешное «слепое» прослушивание 18-летней Александры Будниковой, дочери ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Она выступила в отборе «Голоса» 23 октября, музыканты Баста и Сергей Шнуров нажали на кнопки через несколько секунд после того, как она начала петь, что обеспечило исполнительнице участие.