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29.10.2020 16:00
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Безнаказанность окрыляет. Первый канал хочет через суд защитить репутацию шоу «Голос»

Первый канал решил судиться с критиками шоу «Голос» после успешного выступления дочери ведущего телеканала. Иски готовят к актеру Станиславу Садальскому, критику Сергею Соседову и лидеру партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину.

Предстоящую судебную тяжбу 29 октября анонсировали на официальной странице Первого во «ВКонтакте». В релизе уточняют, что телеканал, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить популярность, решился на беспрецедентный шаг, поскольку «безнаказанность окрыляет».

«Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ», — цитирует сообщение Первого РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что честность и равные возможности для всех являются базовыми принципами шоу «Голос», а единственный случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым.

Представители телеканала заявили, что с уважением относятся к конструктивной критике, однако Садальский, Соседов и Сурайкин распространяют недостоверные сведения, которые порочат деловую репутацию Первого. Конкретные формулировки критиков и дату обращения в суд в пресс-службе не уточняют.

Садальский, Сурайкин и Соседов резко отреагировали на успешное «слепое» прослушивание 18-летней Александры Будниковой, дочери ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Она выступила в отборе «Голоса» 23 октября, музыканты Баста и Сергей Шнуров нажали на кнопки через несколько секунд после того, как она начала петь, что обеспечило исполнительнице участие.

Актёр Станислав Садальский в своём инстаграме назвал Будникову очередной «дочерью Алсу». Председатель партии «Коммунисты России» призвал закрыть шоу, поскольку проект «утонул в лукавстве и субъективизме», а победителями становятся «блатные детки». Критик Сергей Соседов поддержал призыв, отметив решения «закулисным образом» и «видимость народного голосования».

Скандал вокруг «Голоса» разгорелся после победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в детском шоу. Она получила 145 тыс. голосов (53%), хотя поначалу не была в лидерах. Занявший второе место Максим Ержан отстал более чем вдвое. Алсу позднее призналась, что покупала голоса.

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Комментарии (4)

***_555
Честность этого прожекта была видна, когда прокатили Наргиз.
blackcatwhitecat
Это оскорбление теперь такое, вместо "ах ты, ... крашеная"? Ах, ты...дочь Алсу!
Otkating
Поганенький у нас народ, коварный, как гастрит.
Он нам с телеэкрана лжет, он беспредел творит.
Все деньги, что дает им власть, кладет в карман народ.
На них потом гуляет всласть и ездит на курорт.

При этом думает народ, что все ему должны.
И между прочим, так и ждет, чтоб съехать из страны.
Народ купил в Европе дом, завел секретный счет.
Он вечной жадностью ведом — такой у нас народ.

Все то, что накопила власть и принесла в казну,
Народ пытается украсть и разорить страну.
Народ кроит на новый лад порядки и дела:
он кумовство развел и блат, цензуру, культ бабла.
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