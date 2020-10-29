Приватизация в 2021 году затронет более 180 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий. Путин надеется на иностранных покупателей

Россия планирует в 2021 году распространить приватизацию примерно на 180–186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».



«На следующий год мы планируем, что участие в приватизации так или иначе будет распространено примерно на 180–186 акционерных обществ с государственным участием и примерно на 86 унитарных предприятий», — сказал президент. Он отметил, что это будут организации разного профиля, работающие в разных отраслях.

