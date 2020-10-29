Приватизация в 2021 году затронет более 180 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий. Путин надеется на иностранных покупателей
Россия планирует в 2021 году распространить приватизацию примерно на 180–186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».
«На следующий год мы планируем, что участие в приватизации так или иначе будет распространено примерно на 180–186 акционерных обществ с государственным участием и примерно на 86 унитарных предприятий», — сказал президент. Он отметил, что это будут организации разного профиля, работающие в разных отраслях.
По словам главы государства, для иностранных инвесторов нет запретов на приватизационные сделки, но есть некоторые ограничения.
«В некоторых проектах, которые носят общенациональный характер, нужно разрешение соответствующей правительственной комиссии, но запретов нет. Я очень рассчитываю на то, что наши партнеры это оценят и мы будем совместно работать, в том числе, и в рамках приватизационного процесса», — заявил Путин.
7 октября прошло размещение на бирже акций танкерной госкомпании «Совкомфлот» — первое первичное публичное предложение (IPO) с 2017 года. Инвесторы сообщали, что с открытия торгов акции общества обвалились на 8%.