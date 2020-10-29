Попытка пронести наркотики в Кресты закончится для бывшего инспектора сроком в колонии строгого режима

Бывший инспектор отдела режима и надзора Крестов получил возможность проверить на себе условия пребывания в пенитенциарных учреждениях. За попытку обеспечить запретным арестантов петербургского СИЗО-1 Андрея Пугачёва приговорили к колонии строгого режима.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 29 октября Колпинский райсуд признал Пугачёва виновным в превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков с использованием служебного положения.

Установлено, что в ноябре прошлого года на тот момент 33-летний инспектор отдела режима и надзора СИЗО-1 Пугачёв вступил в сговор с неустановленным арестантом и согласился за вознаграждение стать дилером для запертых в изоляторе. У станции метро «Ломоносовская» сотрудник УФСИН приобрёл у неизвестных два вида растительного наркотика, раздобыл пару мобильных телефонов, кабели к которым спрятал в пачку из-под сигарет, и отвёз обещанное в изолятор в Колпино.