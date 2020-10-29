Как сообщили 29 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне сотрудники уголовного розыска и следственного управления при содействии СОБРа задержали двоих участников организованной группы угонщиков. Оба задержанных, мужчины 33 и 34 лет, — уроженцы Забайкальского края, проживающие в Ленобласти. Полиция установила, что на похищенных «Рено» злоумышленники изменяли идентификационные обозначения, чтобы затем легализовать и продать машины с документами от разбитых в «тотал» автомобилей.

Полицейские задержали группу угонщиков, которые промышляли на территории Петербурга и Ленинградской области. Похищали они исключительно автомобили марки Renault.

На след угонщиков удалось выйти, расследуя кражи Renault Logan и Renault Duster, совершенные в сентябре и октябре 2020 года на Советском проспекте и улице Дыбенко. При обысках по местам жительства задержанных и в гаражах в Мурино и на территории частного дома в Токсово были найдены четыре автомобиля «Рено»: Sandero с признаками изменения идентификационных обозначений, Logan и два Duster. Все они числятся в розыске как похищенные.

Кроме того, полицейские изъяли станок для изменения идентификационных номеров, устройства для несанкционированного запуска двигателей, металлические пластины с кустарно нанесенными идентификационными обозначениями, четыре рации, ключи зажигания от машин разных марок, четыре комплекта госномеров, документы от различных автомобилей и мобильные телефоны, которые использовались при совершении угонов.



Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Обоих подозреваемых задержали, сейчас полицейские устанавливают все эпизоды их противоправной деятельности, соучастников и каналы сбыта похищенных машин.