Кремль о теракте в Ницце: Оскорблять чувства верующих недопустимо, в России все конфессии живут в полном уважении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на теракт в Ницце, заявив, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей. Также он отметил, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Сharlie Hebdo, пишет 29 октября РИА Новости.



«Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно», — заявил Песков.



Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия отчасти также является мусульманской страной, что является одной из причин запрета на создание подобных изданий у нас в стране.

