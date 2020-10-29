Кремль о теракте в Ницце: Оскорблять чувства верующих недопустимо, в России все конфессии живут в полном уважении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на теракт в Ницце, заявив, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей. Также он отметил, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Сharlie Hebdo, пишет 29 октября РИА Новости.
«Оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно», — заявил Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия отчасти также является мусульманской страной, что является одной из причин запрета на создание подобных изданий у нас в стране.
«В России живет до 20 миллионов мусульман, и в России, где, конечно же, преобладающей религией является все-таки христианство, больше всего у нас христиан живет, но, собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства», — отметил Песков.
Убийство нескольких человек произошло в Ницце 29 октября. Около 11:00 по мск неизвестный с ножом, выкрикивая радикальные лозунги, напал на людей около базилики Нотр-Дам. Жертвами нападавшего, по предварительным данным, стали три человека: женщина средних лет и пожилой мужчина, подробностей по поводу третьего убитого пока нет. Местное издание La Plume Libre пишет, что женщина была обезглавлена. Мэр Ниццы из-за теракта призвал начать бороться с «исламистским фашизмом».
Выяснением подробностей теракта уже занялось посольство РФ во Франции. Данных о пострадавших в инциденте российских гражданах нет.
«На данный момент пытаемся выяснить, были ли среди пострадавших россияне, но пока такой информации нет. Обращений в посольство от наших сограждан тоже не поступало», — сказал руководитель пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов, передает ТАСС.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.