Таможенники нашли 560 кг «лишних» охотничьих патронов у водителя грузовика в пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе. Как сообщает 29 октября пресс-служба Псковской таможни, нарушитель ехал в Россию из Италии.



«Патроны, произведенные в Германии, Венгрии, Швейцарии и США перевозчик спешил доставить в адрес получателя из Москвы. Однако вес товара, указанный в товаросопроводительных документах, не совпал с фактическим весом товара, находящимся в грузовом автомобиле», — говорится в сообщении.