Полтонны патронов не доедут до России. Груз остановили в Убылинке
Таможенники нашли 560 кг «лишних» охотничьих патронов у водителя грузовика в пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе. Как сообщает 29 октября пресс-служба Псковской таможни, нарушитель ехал в Россию из Италии.
«Патроны, произведенные в Германии, Венгрии, Швейцарии и США перевозчик спешил доставить в адрес получателя из Москвы. Однако вес товара, указанный в товаросопроводительных документах, не совпал с фактическим весом товара, находящимся в грузовом автомобиле», — говорится в сообщении.
По данным Псковской таможни, в отношении итальянского перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Водителя обвиняют в даче ложных показаний о весе брутто товара. Ведется расследование.
Несколько дней назад на российско-латвийской границе в матрасе водителя грузовика был обнаружен тайник с сигаретами — 727 пачек. В сентябре нелегальную продукцию стоимостью около 110 тыс. рублей нашли в железнодорожных вагонах с углем.