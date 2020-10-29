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29.10.2020 14:27
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Полтонны патронов не доедут до России. Груз остановили в Убылинке

Таможенники нашли 560 кг «лишних» охотничьих патронов у водителя грузовика в пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе. Как сообщает 29 октября пресс-служба Псковской таможни, нарушитель ехал в Россию из Италии.

«Патроны, произведенные в Германии, Венгрии, Швейцарии и США перевозчик спешил доставить в адрес получателя из Москвы. Однако вес товара, указанный в товаросопроводительных документах, не совпал с фактическим весом товара, находящимся в грузовом автомобиле», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Псковской таможни
Фото: пресс-служба Псковской таможни
Фото: пресс-служба Псковской таможни
Фото: пресс-служба Псковской таможни

По данным Псковской таможни, в отношении итальянского перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Водителя обвиняют в даче ложных показаний о весе брутто товара. Ведется расследование.

Несколько дней назад на российско-латвийской границе в матрасе водителя грузовика был обнаружен тайник с сигаретами — 727 пачек. В сентябре нелегальную продукцию стоимостью около 110 тыс. рублей нашли в железнодорожных вагонах с углем.

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Комментарии (1)

USSR_forever
Молодцы таможенники, могут, когда хотят.
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