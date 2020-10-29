В «Ленэкспо» запрещены бутерброды, жидкости и пирожные: публикуем новые жесткие правила

Родственники и знакомые пациентов пятого павильона «Ленэкспо» могут приносить им передачи, но только два часа в день — с 14:00 до 16:00. И если найдут что-то, что ещё не запрещено администрацией. Длинный список ограничений опубликовала глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.

Из него следует, что к передаче в стационар запрещены курица, яйца, паштеты, студни, мясные и рыбные заливные блюда. А также пельмени, кулинарная продукция с рыбой и мясом, кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок, бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой, простокваши, колбасные изделия и салаты, блюда домашнего приготовления. И даже жидкости и напитки, а также лекарства без согласования с врачом. Кроме того, без заводской упаковки не пронести молоко, йогурт, сыр, кефир и творог.