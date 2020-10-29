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29.10.2020 12:51
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В «Ленэкспо» запрещены бутерброды, жидкости и пирожные: публикуем новые жесткие правила

Родственники и знакомые пациентов пятого павильона «Ленэкспо» могут приносить им передачи, но только два часа в день — с 14:00 до 16:00. И если найдут что-то, что ещё не запрещено администрацией. Длинный список ограничений опубликовала глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.

Из него следует, что к передаче в стационар запрещены курица, яйца, паштеты, студни, мясные и рыбные заливные блюда. А также пельмени, кулинарная продукция с рыбой и мясом, кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок, бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой, простокваши, колбасные изделия и салаты, блюда домашнего приготовления. И даже жидкости и напитки, а также лекарства без согласования с врачом. Кроме того, без заводской упаковки не пронести молоко, йогурт, сыр, кефир и творог.

Все это рекомендовано к мелкой фасовке для разового использования — сразу после вскрытия упаковки. Максимальный вес передачи — 5 кг.

Еще в мае, когда «Ленэкспо» работало на прием легких пациентов, действовали более мягкие правила. Например, время передачи было три часа. А список ограничений был короче. В частности, в нём не было жидкостей.

Как писала «Фонтанка», новый корпус на 295 коек смогли открыть только после получения медицинской лицензии — из-за проволочки с документами произошла задержка. Проблему Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» нет. Однако сразу после открытия в него выстроились очереди из скорых.

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Комментарии (13)

Nemcoff
Стандартный список для любой больницы, ничего сверхъестественного.
Другой вопрос, насколько качественно организовано питание для больных
teodor
Так, а когда они уже газовые камеры запустят?
kagemusha
Смысл попадать в такой ГУЛАГ, когда при жестоких заболеваниях организму крайне необходимо качественное питание. Это не гастроэнтерология же какая то. На печеньках и йогурте ты быстрее отъедешь, вот и весь сказ.
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