В «Ленэкспо» запрещены бутерброды, жидкости и пирожные: публикуем новые жесткие правила
Родственники и знакомые пациентов пятого павильона «Ленэкспо» могут приносить им передачи, но только два часа в день — с 14:00 до 16:00. И если найдут что-то, что ещё не запрещено администрацией. Длинный список ограничений опубликовала глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина.
Из него следует, что к передаче в стационар запрещены курица, яйца, паштеты, студни, мясные и рыбные заливные блюда. А также пельмени, кулинарная продукция с рыбой и мясом, кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок, бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой, простокваши, колбасные изделия и салаты, блюда домашнего приготовления. И даже жидкости и напитки, а также лекарства без согласования с врачом. Кроме того, без заводской упаковки не пронести молоко, йогурт, сыр, кефир и творог.
Все это рекомендовано к мелкой фасовке для разового использования — сразу после вскрытия упаковки. Максимальный вес передачи — 5 кг.
Еще в мае, когда «Ленэкспо» работало на прием легких пациентов, действовали более мягкие правила. Например, время передачи было три часа. А список ограничений был короче. В частности, в нём не было жидкостей.
Как писала «Фонтанка», новый корпус на 295 коек смогли открыть только после получения медицинской лицензии — из-за проволочки с документами произошла задержка. Проблему Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» нет. Однако сразу после открытия в него выстроились очереди из скорых.