Уралец зарезал знакомую из-за шутки про космонавта

Житель уральского города Талица предстанет перед судом за убийство подруги, которая шутя назвала его космонавтом. Об этом сообщает 29 октября СУ СК РФ по Свердловской области.



По информации ведомства, дружеские возлияния мужчина и женщина устроили в апреле. Сидели дома у 53-летнего обвиняемого, когда тот схватился за нож. Всё из-за того, что знакомая назвала его космонавтом (тот служил в космических войсках в советские годы).



«Сам мужчина был против того, чтобы женщина его так называла, и говорил: «Ну какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком!». Вскоре женщина увидела в руках у хозяина квартиры нож, которым он собирался резать продукты для закуски. Продолжая подшучивать над мужчиной, женщина на свою беду выкрикнула: «Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!». Разгоряченный алкоголем мужчина воспринял ее слова как руководство к действию и нанес потерпевшей несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении.

