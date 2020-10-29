FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
77.55р91.26р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
29.10.2020 11:06
7
Печать

На журналистов Первого канала напали в Филадельфии. «Полицейские нам посочувствовали, но сказали, что шансов нет»

На съемочную группу российского Первого канала напали в Филадельфии, полиция им помочь не смогла. Об этом 29 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента телеканала Георгия Олисашвили.

Он рассказал, что снимали вместе с оператором Максимом Катаевым последствия разграбления магазинов. Уже собирались уходить, когда к ним подошли «совсем агрессивные ребята». Россиянам удалось дойти до машины, но они не успели заблокировать двери.

«Нам со всех сторон стали открывать двери. Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была ещё сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон», — рассказал Олисашвили.

Оператор попытался отбить камеру у нападавших, однако ему это не удалось. «Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение», — рассказал журналист.

Россияне обратились в службу 911, однако полицейские отказались вместе с ними ехать на место происшествия.

«Они нам посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет. Предложили сопроводить нас в полицейский участок для дачи показаний детективу и заведения дела. Но когда я снова попросил поехать на место, они сказали: «Нет, там слишком опасно», — говорит Олисашвили. В участке с них сняли показания и записали приметы нападавших.

Беспорядки в Филадельфии вспыхнули после того, как 26 октября около 17 часов по местному времени был застрелен 27-летний темнокожий Уолтер Уоллес. Мужчина с ножом шел в сторону полиции, в то время как его мать пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего офицеры несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

263907351
Это не смелые мужики, это обычные тупые мусора либо с Гру либо Свр , других там под прикрытием не держат. И репортаж то поехали делать в лучшем стиле холодной войны про бунт угнетенных черножопых. А тамошним черножопым насрать на репортаж и какой ты мусор и с иностранной мусарни, взяли на гоп стоп и все. Хорошо хоть не добили баранов.
ZapadЭnka
Смелые же мужики, эти репортеры первого канала. Лезут в самое пекло. Местные полицейские и то остерегаются. Я понимаю, им надо выполнить редакционное задание и показать как ужасно плохо сейчас в Филадельфии, штат Пенсильвания.
***_555
Не всё же постановки показывать да интервью выдумывать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний