На журналистов Первого канала напали в Филадельфии. «Полицейские нам посочувствовали, но сказали, что шансов нет»
На съемочную группу российского Первого канала напали в Филадельфии, полиция им помочь не смогла. Об этом 29 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента телеканала Георгия Олисашвили.
Он рассказал, что снимали вместе с оператором Максимом Катаевым последствия разграбления магазинов. Уже собирались уходить, когда к ним подошли «совсем агрессивные ребята». Россиянам удалось дойти до машины, но они не успели заблокировать двери.
«Нам со всех сторон стали открывать двери. Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была ещё сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон», — рассказал Олисашвили.
Оператор попытался отбить камеру у нападавших, однако ему это не удалось. «Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение», — рассказал журналист.
Россияне обратились в службу 911, однако полицейские отказались вместе с ними ехать на место происшествия.
«Они нам посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет. Предложили сопроводить нас в полицейский участок для дачи показаний детективу и заведения дела. Но когда я снова попросил поехать на место, они сказали: «Нет, там слишком опасно», — говорит Олисашвили. В участке с них сняли показания и записали приметы нападавших.
Беспорядки в Филадельфии вспыхнули после того, как 26 октября около 17 часов по местному времени был застрелен 27-летний темнокожий Уолтер Уоллес. Мужчина с ножом шел в сторону полиции, в то время как его мать пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего офицеры несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался.