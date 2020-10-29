На журналистов Первого канала напали в Филадельфии. «Полицейские нам посочувствовали, но сказали, что шансов нет»

На съемочную группу российского Первого канала напали в Филадельфии, полиция им помочь не смогла. Об этом 29 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента телеканала Георгия Олисашвили.



Он рассказал, что снимали вместе с оператором Максимом Катаевым последствия разграбления магазинов. Уже собирались уходить, когда к ним подошли «совсем агрессивные ребята». Россиянам удалось дойти до машины, но они не успели заблокировать двери.



«Нам со всех сторон стали открывать двери. Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была ещё сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон», — рассказал Олисашвили.

