«Какой бы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет». Главный пульмонолог о том, как болеет коронавирусом большинство
От коронавируса выздоравливают 80 процентов пациентов, вне зависимости от назначаемых препаратов. При этом лекарства от инфекции, которое кардинально бы поменяло расклад сил, пока нет. Об этом 29 октября рассказал главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства России Александр Аверьянов.
По его словам, вариантов развития болезни два.
«У большинства пациентов, это примерно 80% больных, иммунная система путем естественного действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — рассказал Аверьянов РИА Новости.
Что касается оставшихся 20 процентов, то их иммунная система работает в случае заражения вирусом против своего организма. «У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом. Это приводит к прогрессирующему поражению легких», — добавил Аверьянов.
При этом он отметил, что пока нет ни одного лекарства или метода, который гарантированно останавливает коронавирус, большинство влияют лишь на симптомы.
Ранее в Минздраве рассказали, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около трех недель, однако непонятно, как инфекция поведет себя в паре с сезонными ОРВИ.