«Какой бы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет». Главный пульмонолог о том, как болеет коронавирусом большинство

От коронавируса выздоравливают 80 процентов пациентов, вне зависимости от назначаемых препаратов. При этом лекарства от инфекции, которое кардинально бы поменяло расклад сил, пока нет. Об этом 29 октября рассказал главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства России Александр Аверьянов.



По его словам, вариантов развития болезни два.



«У большинства пациентов, это примерно 80% больных, иммунная система путем естественного действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — рассказал Аверьянов РИА Новости.

