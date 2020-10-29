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29.10.2020 10:04
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Голый мужчина из «Форда» наблюдал за жителями Парголово. Предложение «сделать приятное» поступило школьнице

Периодические визиты жителя соседнего региона в Петербург не остались незамеченными ни жителями города, ни сотрудниками полиции. Все закончилось после того, как очередная демонстрация обнаженного тела перепугала школьницу, и та рассказала об увиденном родителям.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, по подозрению в развратных действиях задержан 49-летний мужчина, проживающий в поселке Агалатово в Ленобласти. На протяжении нескольких недель жители Парголово наблюдали его сидящим голым в сером «Форде».

Первые жалобы на него стали поступать в конце прошлой недели. Местный житель сообщил, что обнаженный незнакомец напугал его юную дочь. Затем с той же проблемой обратилась еще одна горожанка. По ее словам, голый мужчина не просто наблюдал из автомобиля, а преследовал ее 15-летнюю дочь, предлагая ей «сделать друг другу приятное».

Любителя выставлять свое тело напоказ задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

мухомор
забавно-то как.
мужика, который якобы показал в подъезде гениталии двум девочкам, прогуливавшим школу дали 13 лет строгача. и это несмотря на то, что они сознались, что всё выдумали и в очевидных несостыковках по времени произошедшего.
а тут просто мелкое хулиганство.
так и живём.
263877541
Он хоть в маске был ?
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