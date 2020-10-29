Голый мужчина из «Форда» наблюдал за жителями Парголово. Предложение «сделать приятное» поступило школьнице

Периодические визиты жителя соседнего региона в Петербург не остались незамеченными ни жителями города, ни сотрудниками полиции. Все закончилось после того, как очередная демонстрация обнаженного тела перепугала школьницу, и та рассказала об увиденном родителям.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, по подозрению в развратных действиях задержан 49-летний мужчина, проживающий в поселке Агалатово в Ленобласти. На протяжении нескольких недель жители Парголово наблюдали его сидящим голым в сером «Форде».