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29.10.2020 08:51
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Роспотребнадзор обнаружил коронавирус у летучих мышей в России

Коронавирусы обнаружили у летучих мышей в России специалисты Роспотребнадзора в рамках исследования, которое должно помочь оценить возможные пути распространения инфекции и эпидемические риски. Об этом 29 октября рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно"»,- сказала Сперанская РИА Новости. Исследовать результаты будут около двух лет.

Она добавила, что летучие мыши такие же переносчики вирусов, как лисы и ежи, поэтому людям лучше их не трогать и не лезть в места обитания.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Теперь ещё 2 года минимум, будут пилить бюджет и изображать бурную деятельность.
teodor
А мыши в курсе?
poimar
Видимо специалисты роспотребнадзора не учились в школе или были двоечниками. этот вирус изначально животный. В учебниках по биологии изучали это.
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