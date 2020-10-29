Роспотребнадзор обнаружил коронавирус у летучих мышей в России

Коронавирусы обнаружили у летучих мышей в России специалисты Роспотребнадзора в рамках исследования, которое должно помочь оценить возможные пути распространения инфекции и эпидемические риски. Об этом 29 октября рассказала руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.



«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно"»,- сказала Сперанская РИА Новости. Исследовать результаты будут около двух лет.

