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29.10.2020 08:09
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Циклон над Баренцевым морем закачивает в Петербург теплый воздух Атлантики

Теплая осень не уходит из Петербурга, благодаря обширному циклону, который кружит над Баренцевым морем и гонит к берегам Невы теплый атлантический воздух. Температура 29 октября будет на 5-6° превышать климатическую норму.

Прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха +10…+12°, по области +8…+13°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

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