В Госдуме предложили начислять пенсии россиянам «по рангам». Их в новой системе десять
Изменить действующий порядок начисления пенсий в России на систему «по рангам» предложили в Госдуме. С инициативой выступил первый зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников.
По словам парламентария, с действующей системой баллов путаница происходит даже у специалистов, поэтому ее нужно реформировать.
«Грубо говоря, минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», - сказал Калашников 29 октября РИА Новости.
При этом он отметил, что индексировать пенсии всех рангов одновременно необходимости нет, а нужно действовать, исходя из ситуации в экономики.
Депутат также подчеркнул, что в РФ было отменено личное участие людей в пенсионных накоплениях. Он напомнил о положительном, по его мнению, опыте Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию со своей зарплаты один процент.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года, чтобы сэкономить около 670 млрд рублей.
Впервые накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. С тех пор взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть и отправляются на выплаты. Речь идет о 6% зарплаты россиян. В декабре 2018 года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. В июле прошлого года правительство России увеличило срок до 2022 года включительно. Однако через несколько месяцев президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до 2023 года.