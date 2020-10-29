В Госдуме предложили начислять пенсии россиянам «по рангам». Их в новой системе десять

Изменить действующий порядок начисления пенсий в России на систему «по рангам» предложили в Госдуме. С инициативой выступил первый зампред комитета по экономической политике Сергей Калашников.



По словам парламентария, с действующей системой баллов путаница происходит даже у специалистов, поэтому ее нужно реформировать.



«Грубо говоря, минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», - сказал Калашников 29 октября РИА Новости.

