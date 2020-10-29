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29.10.2020 01:03
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На Муринском водитель едва успел спасти машину от пожара

Автомобиль загорелся в одном из дворов в Выборгском районе Петербурга ночью 29 октября. Соседнюю спасли в последние минуты.

Видео с места пожара «Фонтанке» прислали читатели. По их словам, автомобиль загорелся возле 23 дома по 1-му Муринскому проспекту. Пока он горел, бегом домой за ключами прибежал водитель автомобиля, припаркованного рядом. Водитель успел отогнать свою машину визуально невредимой. На момент присутствия на месте собеседников «Фонтанки» пожарные еще не приехали, однако они отметили, что спасатели в итоге прибыли и «очень быстро».

читатель «Фонтанки» Сергей

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Комментарии (1)

hal9000
А че горят то??..перегрев головки чтоли...что за движек ???
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