Трамп: в США не осталось свободных СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке не осталось свободной прессы.
The USA doesn’t have Freedom of the Press, we have Suppression of the Story, or just plain Fake News. So much has been learned in the last two weeks about how corrupt our Media is, and now Big Tech, maybe even worse. Repeal Section 230!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020
«За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и о Больших Технологиях, может быть, даже хуже. Отменить раздел 230!», — говорится в сообщении.
Раздел 230 — область американского законодательства, защищающая от гражданской ответственности операторов интерактивных компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.