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28.10.2020 23:51
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Трамп: в США не осталось свободных СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке не осталось свободной прессы.

«За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и о Больших Технологиях, может быть, даже хуже. Отменить раздел 230!», — говорится в сообщении.

Раздел 230 — область американского законодательства, защищающая от гражданской ответственности операторов интерактивных компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.

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Комментарии (1)

Igor_VS
Это точно. Негде даже опубликовать свою налоговую декларацию, что от тебя трампа, просят. Ну, прямо, Жирик.
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