Зацепившая провода автоцистерна устроила непраздничную иллюминацию Калининскому району
Обрыв транспортных электросетей вызвала автоцистерна в Калининском районе Петербурга. Искрящиеся провода выглядели эффектно, но пассажирам вставших в пробку троллейбусов было не веселья.
Фейерверк на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского вечером 28 октября обеспечил перевозчик крупногабаритного груза. Цистерна зацепила провода крышками люков, короткие замыкания осветили перекресток.
Вставший электротранспорт растянулся на несколько кварталов, сообщают очевидцы в соцсетях. Автомобилистам ненамного проще. Аварийные бригады резко ограничили движение на перекрестке, его лучше объезжать.