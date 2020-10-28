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28.10.2020 23:46
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Зацепившая провода автоцистерна устроила непраздничную иллюминацию Калининскому району

Обрыв транспортных электросетей вызвала автоцистерна в Калининском районе Петербурга. Искрящиеся провода выглядели эффектно, но пассажирам вставших в пробку троллейбусов было не веселья.

Фейерверк на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского вечером 28 октября обеспечил перевозчик крупногабаритного груза. Цистерна зацепила провода крышками люков, короткие замыкания осветили перекресток.

Вставший электротранспорт растянулся на несколько кварталов, сообщают очевидцы в соцсетях. Автомобилистам ненамного проще. Аварийные бригады резко ограничили движение на перекрестке, его лучше объезжать.

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Комментарии (6)

_Igor_
Словил вольтов.
Nafanka
Прямо фильм- катастрофа! ))) И люди побежали во все стороны, прямо как при арт-обстреле... ))) Дааааа, современники со своей жидкой психикой, видимо уже без памперсов не выходят... )))
Агроном аэродрома
Я, канешна, не настоящий электрик-энергетик, но, предохранители придумали лохи, да?
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