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28.10.2020 22:25
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В Италии рекордный прирост случаев COVID-19

В Италии за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом — 24 991.

Это почти на три тысячи случаев больше, чем наануне (21 994). Кроме того, зарегистрировано 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя (221).

В стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тыс. случаев COVID-19, число летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 37,9 тыс.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Италия, франция, германия, испания отыгрывают один и тот же сценарий.
А вот в Африке все хорошо, и в юж. Америке)))
Иванов Ив Ив
Макрон тоже карантин объявил
Агроном аэродрома
Значит евро подорожает?
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