В Италии рекордный прирост случаев COVID-19

В Италии за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом — 24 991.



Это почти на три тысячи случаев больше, чем наануне (21 994). Кроме того, зарегистрировано 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя (221).

В стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тыс. случаев COVID-19, число летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 37,9 тыс.