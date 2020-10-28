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28.10.2020 22:04
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СКА проиграл «Куньлуню» в Санкт-Петербурге

Поражением для хоккейного клуба СКА стал очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», который прошел в среду, 28 октября, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2.

СКА отличился первым. На четвертой минуте забил Кирилл Марченко. Гости из Китая ответили на это шайбами Тайлера Вона (38 минута) и Райана Спроула (39).

Для СКА это поражение стало 10-м в сезоне после 22 матчей. Петербуржцы продолжают удерживать второе место в таблице Западной конференции. Лидирует ЦСКА с 34 очками.

Следующий матч СКА проведет на выезде 10 ноября против «Йокерита».

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Комментарии (1)

Лаврентий Павлович Б.
Простите, мне какие-то странные буквы мерещатся, кому проиграли?
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