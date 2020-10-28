СКА проиграл «Куньлуню» в Санкт-Петербурге

Поражением для хоккейного клуба СКА стал очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», который прошел в среду, 28 октября, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2.

СКА отличился первым. На четвертой минуте забил Кирилл Марченко. Гости из Китая ответили на это шайбами Тайлера Вона (38 минута) и Райана Спроула (39).

Для СКА это поражение стало 10-м в сезоне после 22 матчей. Петербуржцы продолжают удерживать второе место в таблице Западной конференции. Лидирует ЦСКА с 34 очками.