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28.10.2020 19:47
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За второй день охоты на ковид-диссидентов Смольный поймал 112 предприятий-нарушителей и 19 граждан

По итогам рейдов 27 октября за отсутствие маски на лице поплатились 19 петербуржцев. Об этом говорится в отчёте Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Девять из них чиновники поймали в наземном транспорте, ещё девять на входе в метро и одного на платформе. Всего чиновники выявили 343 нарушения, но, как сообщалось, без поддержки полиции установить личность нарушителя для составления протокола затруднительно.

Также чиновники проверили 3645 предприятий общепита, сферы услуг и розничной торговли. И составили 112 протоколов. Больше всего нарушений нашлось в Московском (30) и Выборгском районах (29).

Напомним, усиленный контроль за соблюдением коронавирусных требований был введен 26 октября. В первый день рейдов чиновники наказали 23 гражданина и 113 предприятий.

По данным Ситуационного центра, большая часть нарушений (49% в рознице и 38% в общепите) заключается в отсутствии QR-кодов, которые подтверждают готовность бизнеса соблюдать правила безопасной работы.

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Комментарии (8)

footballer13
3645 за день на сколько там, на 18 "бригад"? Плюс 343+19 проверки на транспорте? Серьёзно?
kuk-vasyusha
А когда уже можно будет ловить чиновников?
Yubilar
А теперь подтверждение тезиса о манипуляциях, который я выдвинул 5 минут назад. внимательно следим за руками :) Пункт 1. "С целью координации деятельности и контроля за реализацией уполномоченными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга полномочий в рамках проводимых мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) создан Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности." Вопрос. Где тут о что-то том, что центр может следить за гражданами? Верно. Нету. Пункт 2. Отчет этого самого центра. "Результаты контрольных мероприятий на транспорте
(в отношении физических лиц): Количество выявленных нарушителей за 27.10.2020. Наземный транспорт 9, Метрополитен (вестибюль) 9, Метрополитен (платформа) 1. ИТОГО: 19 Где тут хоть слово о протоколах или наказаниях? Верно, нету. Что пишет Фонтанка? "По итогам рейдов за отсутствие маски на лице поплатились 19 петербуржцев." Всем спасибо, все свободны.
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