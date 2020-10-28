За второй день охоты на ковид-диссидентов Смольный поймал 112 предприятий-нарушителей и 19 граждан

По итогам рейдов 27 октября за отсутствие маски на лице поплатились 19 петербуржцев. Об этом говорится в отчёте Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности.



Девять из них чиновники поймали в наземном транспорте, ещё девять на входе в метро и одного на платформе. Всего чиновники выявили 343 нарушения, но, как сообщалось, без поддержки полиции установить личность нарушителя для составления протокола затруднительно.

Также чиновники проверили 3645 предприятий общепита, сферы услуг и розничной торговли. И составили 112 протоколов. Больше всего нарушений нашлось в Московском (30) и Выборгском районах (29).