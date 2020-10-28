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28.10.2020 21:16
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Петербургские МФЦ оказывают более 360 услуг. Мы выбрали десять самых неожиданных

Многофункциональные центры Петербурга сейчас оказывают 368 услуг, об этом «Фонтанке» 28 октября сообщили в пресс-службе ГКУ «МФЦ». Все из них, кроме пяти, с 1 ноября будут доступны горожанам только по предварительной записи. «Фонтанка» выбрала из этого списка ТОП-10 самых неожиданных услуг, за которыми вы вряд ли захотите обратиться в МФЦ.

Фото: Кирилл Григошин/«Фонтанка.ру»

В конце мая петербургские МФЦ работали по предварительной записи в связи с ограничениями по коронавирусу. С 3 августа запись отменили на все, кроме услуг Росреестра, которые являются одними из самых популярных у граждан. Позже была запущена электронная предварительная запись в МФЦ на портале Госуслуг для удобства граждан и предотвращения скоплений людей в условиях распространения инфекции. 21 октября ее расширили с 15 до 360 услуг.

С 1 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 горожанам придется записываться на все услуги, кроме получения и обмена паспортов, полисов ОМС, оформления заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа простой электронной подписи (ЕСИА), госрегистрации актов гражданского состояния.

Записаться на прием можно двумя способами — в электронном виде на портале госуслуг или по телефонам: 246–02–56 — по госуслугам Росреестра; 573–90–00 — по остальным госуслугам, по телефонам отделений МФЦ.

Фото: Кирилл Григошин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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