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28.10.2020 18:25
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В Колпино пожарные спасли из горящей квартиры пса

Сотрудники МЧС вытащили из горевшей и задымленной квартиры собаку. На улице её пришлось откачивать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 28 октября, сообщение о пожаре в квартире дома 38 по улице Веры Слуцкой поступило в дежурную службу около 16 часов. В однокомнатной квартире выгорела обстановка на площади в 5 квадратных метров. Жильцы квартиры смогли самостоятельно выбраться из помещения, а вот пес, видимо, испугался дыма и оказался заблокирован в квартире.

Пожарные вынесли его из задымленного помещения и откачали с помощью кислородной маски.

Как в комментариях к посту о возгорании в сообществе «Колпинский район» написал хозяин собаки, с псом все в порядке — «уже бегает».

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Комментарии (1)

263902701
молодцы
большое спасибо за ваш труд
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