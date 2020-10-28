В Колпино пожарные спасли из горящей квартиры пса

Сотрудники МЧС вытащили из горевшей и задымленной квартиры собаку. На улице её пришлось откачивать.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 28 октября, сообщение о пожаре в квартире дома 38 по улице Веры Слуцкой поступило в дежурную службу около 16 часов. В однокомнатной квартире выгорела обстановка на площади в 5 квадратных метров. Жильцы квартиры смогли самостоятельно выбраться из помещения, а вот пес, видимо, испугался дыма и оказался заблокирован в квартире.



Пожарные вынесли его из задымленного помещения и откачали с помощью кислородной маски.