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28.10.2020 16:51
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В РПЦ шокированы «приспособлением» древнего монастыря в Стамбуле под мечеть. «Ужас современного варварства» с гипсокартоном

В Русской православной церкви ужаснулись тому, как переделали интерьер монастыря Хора в Стамбуле, когда «приспосабливали» его под мечеть. Фотографии опубликовал в своем Facebook 28 октября замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

«Монастырь Хора в Стамбуле после «приспособления» для использования в качестве мечети. Было — стало. Ужас современного варварства. Горе для православных христиан. Уцелевшие яркие свидетельства того, чем был Константинополь, Царица и Матерь градов, — погребаются на наших глазах, уходят во тьму... Видящий да разумеет», — написал он.

Судя по фотографиям, потолки в монастыре после переделки в мечеть стали значительно ниже — их закрыли гипсокартоном, покрашенным в белый цвет. Мозаики, расписные арки и купол в итоге полностью скрыты новоделом.

Монастырь Хора в Стамбуле был построен в XI веке. До недавнего времени считалось, что именно он максимально сохранил свой первозданный вид. С 1948 года монастырь был музеем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение о перепрофилировании здания под мечеть в 2020 году, спустя месяц после превращения в мечеть собора Святой Софии.

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Комментарии (8)

Oleg_I
Надеюсь, господин Лавров выразит озабоченность?
Otkating
В Выборге церковь, 1-й уровень - гаражи с автоматическими воротами. Еду - открываются ворота и неимоверный мерзавец с тонированными стёклами.
victor_k
Мне пофиг.
Лишь бы попы РПЦ Исаакиевский собор (и другие музеи) не трогали.
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