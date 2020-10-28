В Русской православной церкви ужаснулись тому, как переделали интерьер монастыря Хора в Стамбуле, когда «приспосабливали» его под мечеть. Фотографии опубликовал в своем Facebook 28 октября замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.



«Монастырь Хора в Стамбуле после «приспособления» для использования в качестве мечети. Было — стало. Ужас современного варварства. Горе для православных христиан. Уцелевшие яркие свидетельства того, чем был Константинополь, Царица и Матерь градов, — погребаются на наших глазах, уходят во тьму... Видящий да разумеет», — написал он.