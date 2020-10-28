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28.10.2020 15:34
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Перестарался. Житель Далласа так реалистично раскидал «трупы» у дома к Хеллоуину, что к нему несколько раз приезжала полиция

В Далласе, штат Техас, кажется, появился победитель в номинации «Лучшие декорации к Хеллоуину». Местный житель превратил свой дом и газон в сцену после кровавой бойни, да так реалистично, что прохожие нет-нет да и вызовут полицию.

Как пишет Dallas Observer, местный художник Стивен Новак и раньше украшал свой двор тематическими фигурами к праздникам, поэтому и к Хеллоуину подошёл ответственно. Для создания гиперреалистичной сцены он использовал манекены и 20 галлонов крови (около 76 литров).

Инсталляция, действительно, шокирующая: на пороге дома лежит труп с раздробленной упавшим сейфом головой, с крыши свисает ещё один мертвец, из которого торчит кол, а еще одно тело прижато к дорожке бензопилой, вонзившейся в спину. «Я больше всего горжусь опрокинутой тачкой, полной здоровенных мешков, которая выглядит как неудавшаяся попытка избавиться от расчлененных тел посреди ночи», — говорит Новак.

Некоторые взволнованные люди, не знакомые с «творчеством» художника, вызывают полицию.

«Соседи рассказали мне, что в течение дня полицейские машины часто проезжали перед моим домом, — говорит он. — Я был дома только дважды, чтобы их встретить. Они сказали мне, что это круто и они пришли только потому, что должны были реагировать на жалобы сержанта».

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