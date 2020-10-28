Минюст предлагает штрафовать за лишних животных в доме и применение силы к питомцам
Министерство юстиции России предложило дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьями за жестокое обращение с животными и несоблюдение норм их содержания. Теперь за пинок собаки или 40 кошек в доме можно будет получить штраф. Об этом 28 октября пишет «Российская газета».
В конце 2018 года был принят Закон «Об ответственном обращении с животными», который ввел требования по содержанию питомцев. Теперь за несоблюдение нужных условий хозяина собаки могут оштрафовать на 3–5 тыс. рублей (для чиновников — 5–15 тыс., для юрлиц — 15–30 тыс.) или наказать владельца большого количества кошек, которые проживают в неблагоприятных условиях. А вот за жестокое обращение с животными, которое еще не подпадает под УК (ст. 245), придется заплатить 5–15 тыс. рублей (для юрлиц 50–100 тыс.).
«К нам на «горячую линию» ежедневно поступает порядка ста звонков со всей страны, значительная часть — по фактам убийств и истязаний домашних питомцев. Мы реагируем, направляем запросы и по большей части получаем отписки и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не только в том, что статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» появилась только в 2017 году и у правоохранителей просто нет по ней практики, но и в том, что подобные дела для многих кажутся второсортными, неважными, хотя, разумеется, это не так», — рассказал «РГ» организатор федеральной «горячей линии» по защите животных Дмитрий Гулиев.
Закон не устанавливает методы воспитания питомца или максимальное количество животных на квадратный метр жилья, но в каждом отдельном случае будут рассматриваться возможности владельца обеспечить братьям нашим меньшим нужные условия с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.
Накануне сообщалось, что в Вологодской области 27 октября вынесли приговор участникам конфликта, в котором пенсионер выстрелил в собаку из ружья за то, что она утащила его курицу, а хозяин пса избил пожилого мужчину лопатой за ранение собаки.