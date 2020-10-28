Минюст предлагает штрафовать за лишних животных в доме и применение силы к питомцам

В конце 2018 года был принят Закон «Об ответственном обращении с животными», который ввел требования по содержанию питомцев. Теперь за несоблюдение нужных условий хозяина собаки могут оштрафовать на 3–5 тыс. рублей (для чиновников — 5–15 тыс., для юрлиц — 15–30 тыс.) или наказать владельца большого количества кошек, которые проживают в неблагоприятных условиях. А вот за жестокое обращение с животными, которое еще не подпадает под УК (ст. 245), придется заплатить 5–15 тыс. рублей (для юрлиц 50–100 тыс.).

Министерство юстиции России предложило дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьями за жестокое обращение с животными и несоблюдение норм их содержания. Теперь за пинок собаки или 40 кошек в доме можно будет получить штраф. Об этом 28 октября пишет «Российская газета».

«К нам на «горячую линию» ежедневно поступает порядка ста звонков со всей страны, значительная часть — по фактам убийств и истязаний домашних питомцев. Мы реагируем, направляем запросы и по большей части получаем отписки и постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не только в том, что статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» появилась только в 2017 году и у правоохранителей просто нет по ней практики, но и в том, что подобные дела для многих кажутся второсортными, неважными, хотя, разумеется, это не так», — рассказал «РГ» организатор федеральной «горячей линии» по защите животных Дмитрий Гулиев.

Закон не устанавливает методы воспитания питомца или максимальное количество животных на квадратный метр жилья, но в каждом отдельном случае будут рассматриваться возможности владельца обеспечить братьям нашим меньшим нужные условия с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

Накануне сообщалось, что в Вологодской области 27 октября вынесли приговор участникам конфликта, в котором пенсионер выстрелил в собаку из ружья за то, что она утащила его курицу, а хозяин пса избил пожилого мужчину лопатой за ранение собаки.