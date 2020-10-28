Встреча двух коллег-таксистов в Невском районе Петербурга стала неприятным сюрпризом для их пассажиров.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 28 октября на проспекте Обуховской Обороны, под Володарским мостом, одно такси Volkswagen сервиса «Ситимобил» догнало другое такси Volkswagen той же фирмы. В результате оба «близнеца» остались без бамперов: один без заднего, другой без переднего.

О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», движение авария сильно не затруднила.