Суд закрыл Commode на Рубинштейна. Собственнику помещения запрещено сдавать его под общепит

Бару Commode на улице Рубинштейна грозит закрытие. Как сообщает 28 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Куйбышевский районный суд запретил управляющему заведением ООО «Юпитер» осуществлять деятельность по оказанию услуг общественного питания в нежилом помещении в доме 1 на главной барной магистрали, а его собственнику Александре Алабушевой сдавать площади под такие цели.



Ранее с претензиями к заведению обратился Роспотребнадзор. По мнению ведомства, бар ухудшает условия проживания для своих соседей. Он расположен на одной лестничной площадке с жилыми квартирами, а зал для посетителей граничит с квартирой.

