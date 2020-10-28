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28.10.2020 14:23
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Суд закрыл Commode на Рубинштейна. Собственнику помещения запрещено сдавать его под общепит

Бару Commode на улице Рубинштейна грозит закрытие. Как сообщает 28 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Куйбышевский районный суд запретил управляющему заведением ООО «Юпитер» осуществлять деятельность по оказанию услуг общественного питания в нежилом помещении в доме 1 на главной барной магистрали, а его собственнику Александре Алабушевой сдавать площади под такие цели.

Ранее с претензиями к заведению обратился Роспотребнадзор. По мнению ведомства, бар ухудшает условия проживания для своих соседей. Он расположен на одной лестничной площадке с жилыми квартирами, а зал для посетителей граничит с квартирой.

ООО «Юпитер» еще в феврале было привлечено к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ и получило предписание остановить работу на 90 суток. Но допущенные нарушения «являются неустранимыми и исключают возможность продолжения осуществления обществом деятельности», — заявили в Роспотребнадзоре. Суд согласился с доводами истца.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

263839691
С февраля явно больше 90 суток прошло. Не закроют. У них связи хорошие
Сергей Шевчук
а его собственнику Александре Алабушевой сдавать площади под такие цели, а какие цели можно? пусть утвердят список. А так будут жаловаться на всё что тогда.
spb7771250
Лайк. А то совсем уже одурели, кабак за стенкой от жилой квартиры. Ответственность еще нужна побольше за такое.
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