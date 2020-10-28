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28.10.2020 13:46
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Выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова отпели. Движение по Крепостной улице перекрыл кортеж из джипов

Депутата и предпринимателя Александра Петрова, которого в СМИ называли «неформальным хозяином Выборга», отпели в Спасо-Преображенском соборе города. Как сообщает 28 октября 47news, гроб с телом Петрова около часа дня вынесли из храма и переместили на катафалк.

К машине его несли «мужчины плотного телосложения», сыновья погибшего шли отдельно, уточняет издание. За катафалком образовался кортеж из полутора десятков джипов, их сопровождают машины ГИБДД. Процессия ненадолго остановила движение по Крепостной улице.

Ранее сообщалось, что сегодня на отпевание Петрова в Спасо-Преображенский собор прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который начинал свою карьеру в Выборге.

Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин.

О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

OldObyvatel
"Вот пуля пролетела - и ага"©
Власть должна пресекать воровские сходки, но здесь она сама сходняк устроила по случаю.
— Убили, значит, Фердинанда-то нашего,— сказала Швейку его служанка.
— Какого Фердинанда, пани Мюллерова? — спросил Швейк, не переставая массировать колени.— Я знаю двух Фердинандов. ... Обоих ни чуточки не жалко.
aaignat
Вчера же новость была с фотошками перекрытия около церкви. Второй день хоронят? Земля не принимает?
kuk-vasyusha
А путин не приехал блин
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