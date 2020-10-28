Депутата и предпринимателя Александра Петрова, которого в СМИ называли «неформальным хозяином Выборга», отпели в Спасо-Преображенском соборе города. Как сообщает 28 октября 47news, гроб с телом Петрова около часа дня вынесли из храма и переместили на катафалк.



К машине его несли «мужчины плотного телосложения», сыновья погибшего шли отдельно, уточняет издание. За катафалком образовался кортеж из полутора десятков джипов, их сопровождают машины ГИБДД. Процессия ненадолго остановила движение по Крепостной улице.