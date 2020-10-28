В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребёнка и спрятала младенца в морозилке
Школьница родила ребенка и спрятала в холодильнике в Новосибирской области. Младенец погиб в морозильной камере.
В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет, пишет 28 октября NGS.RU. Несостоявшаяся 14-летняя мать пришла с повинной в полицию сама. Мотивы ее поступка пока неизвестны, также остается непонятным, знали ли родители о ее беременности.
«Она состояла на учёте, гуляла по ночам. Сейчас мы разбираемся в том, как была организована работа с девочкой и в целом по ситуации. Страшный случай», — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Эксперты портала пояснили, что девочка может избежать наказания по уголовной статье. «В 2011 году были внесены изменения в Уголовный кодекс, и для таких случаев сделали специальный состав — статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), — говорит эксперт. — По этой статье ответственность наступает с 16 лет, а значит, следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела».