В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребёнка и спрятала младенца в морозилке

Школьница родила ребенка и спрятала в холодильнике в Новосибирской области. Младенец погиб в морозильной камере.



В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет, пишет 28 октября NGS.RU. Несостоявшаяся 14-летняя мать пришла с повинной в полицию сама. Мотивы ее поступка пока неизвестны, также остается непонятным, знали ли родители о ее беременности.



«Она состояла на учёте, гуляла по ночам. Сейчас мы разбираемся в том, как была организована работа с девочкой и в целом по ситуации. Страшный случай», — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

