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28.10.2020 13:03
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В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребёнка и спрятала младенца в морозилке

Школьница родила ребенка и спрятала в холодильнике в Новосибирской области. Младенец погиб в морозильной камере.

В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет, пишет 28 октября NGS.RU. Несостоявшаяся 14-летняя мать пришла с повинной в полицию сама. Мотивы ее поступка пока неизвестны, также остается непонятным, знали ли родители о ее беременности.

«Она состояла на учёте, гуляла по ночам. Сейчас мы разбираемся в том, как была организована работа с девочкой и в целом по ситуации. Страшный случай», — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Эксперты портала пояснили, что девочка может избежать наказания по уголовной статье. «В 2011 году были внесены изменения в Уголовный кодекс, и для таких случаев сделали специальный состав — статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка), — говорит эксперт. — По этой статье ответственность наступает с 16 лет, а значит, следователи могут отказать в возбуждении уголовного дела».

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Комментарии (1)

Bobr Dobr
Поколение ЕГЭ
Положила до лучших времён. Думала вырасту, разморожу и буду растить.
Уже лучше что не в микроволновку!
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