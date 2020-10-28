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28.10.2020 12:45
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В Центре Гамалеи объяснили, почему на испытаниях вакцины можно заболеть коронавирусом. Всё дело в плацебо

Заболевшие коронавирусом после вакцинации «Спутником V» добровольцы, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях препарата, могли попасть в число тех 10 тысяч человек, которые получили плацебо. Об этом 28 октября рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября после расшифровки данных», — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч человек привились во второй раз.

О заражении коронавирусом после вакцинации ранее сообщил депутат и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, который получил два компонента препарата.

В начале августа этого года президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. В середине октября он сообщил о регистрации нового препарата от COVID-19 от центра «Вектор». До конца года в РФ должны зарегистрировать третью вакцину. Об испытаниях российских разработок на добровольцах читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

MidNightWoodpecker
"только в середине ноября после расшифровки данных"
Стесняюсь спросить, а зачем такой сложный шифр было вводить?
Или у врача вводящего вакцину просто такой почерк...
leodr
Обалдеть, если не сказать более грубо. Угрохать огромные бюджетные деньги, чтобы испытать плацебо! И кто теперь должен верить, что прививка работает.
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