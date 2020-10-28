В Центре Гамалеи объяснили, почему на испытаниях вакцины можно заболеть коронавирусом. Всё дело в плацебо

Заболевшие коронавирусом после вакцинации «Спутником V» добровольцы, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях препарата, могли попасть в число тех 10 тысяч человек, которые получили плацебо. Об этом 28 октября рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.



«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября после расшифровки данных», — сказал Гинцбург РИА Новости.



Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч человек привились во второй раз.

