«Ситуация сложная, пограничная, но не драматическая». Макаров рассказал, кто должен «дирижировать» версткой бюджета Петербурга

«Бюджет просчитан исходя из приоритетов и реальности. Сегодня мир стал другим. Наверное, нет ни одного человека, который не знал бы слово «коронавирус». Поэтому, прежде всего, низкий поклон нашим врачам... впервые мы начинаем рассматривать такой важный документ города в условиях эпидемиологической, а значит, и экономической неопределенности», — сказал спикер.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров констатировал, что впервые бюджет города принимается в условиях такой эпидемиологической и экономической неопределенности. Об этом политик сообщил 28 октября на заседании парламента.

Председатель ЗакСа подчеркнул необходимость «рассчитать такой маршрутный лист, предусмотреть в этом бюджете всё», в том числе конкретную адресную помощь нуждающимся. «У народа два страха: перед коронавирусной инфекцией и как бы не «положить» экономику», — добавил он.



«Никогда бюджетный процесс не пойдет как по нотам. Да это и не нужно. Но в любом оркестре нужен дирижер... Для нас дирижер — это простой петербуржец. Поэтому надо о них прежде всего думать, — констатировал политик. — Сейчас ситуация сложная, пограничная, но не драматическая».



Петербургский парламент 28 октября в первом чтении принял законопроект о бюджете города, его дефицит почти уперся в дозволенный законом «потолок» в размере 15% от собственных доходов Петербурга.

